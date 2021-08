La copertina ai primi di agosto: già finita l’estate? Vediamo cosa dice il Centro Meteo Lombardo con il bollettino curato da Simone Budelli.

ANALISI GENERALE

Tempo in miglioramento giovedì e venerdì sulla nostra Lombardia grazie a una temporanea rimonta dell’alta pressione da ovest, con temperature in aumento e clima gradevole. Sabato una nuova perturbazione dalla Francia porterà un aumento dell’instabilità specie sui rilievi. Da domenica e soprattutto all’inizio della prossima settimana tendenza a tempo più stabile e caldo a causa del rinforzo dell’alta pressione sull’area mediterranea, con nuova intensa ondata calda sulle regioni meridionali.

Giovedì 5 agosto 2021

Tempo Previsto: In mattinata bel tempo ovunque con residui annuvolamenti in pianura nelle prime ore del giorno, in rapido dissolvimento. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso salvo temporanei annuvolamenti su Prealpi e zone pedemontane orientali ove saranno possibili brevi rovesci. In serata bel tempo ovunque.

Temperature: Minime in lieve calo (15/18°C), massime in aumento (27/29°C).

Venerdì 6 agosto 2021

Tempo Previsto: In mattinata annuvolamenti sparsi tra Prealpi e alta pianura, bel tempo altrove. Nel pomeriggio e in serata cielo poco nuvoloso salvo temporanei annuvolamenti sui rilievi, ma con precipitazioni isolate o assenti.

Temperature: Minime in lieve aumento (16/19°C), massime stazionarie (27/30°C).

Sabato 7 agosto 2021

Tempo Previsto: In mattinata nuvolosità sparsa tra Prealpi e fascia pedemontana occidentale con qualche piovasco sparso, poco nuvoloso altrove. Tra pomeriggio e sera cielo irregolarmente nuvoloso per il transito di nuvolosità da ovest; su Alpi, Prealpi e alta pianura occidentale possibili rovesci o temporali sparsi.

Temperature: Minime in lieve aumento (17/20°C), massime in lieve calo (26/29°C).