Il Var verrà utilizzato nelle gare di qualificazione al prossimo mondiale, dopo l’accordo raggiunto tra Uefa e Fifa

L’Uefa in queste ore ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con la Fifa per l’utilizzo del Var nelle gare di qualificazione al mondiale di Qatar2022. Il sistema potrà essere utilizzato a partire dalla quarta giornata, ossia dalle partite in programma nel prossimo mese di settembre.

L’implementazione del Var, che è organizzata dalla Uefa, sarà effettuata in loco presso lo stadio della federazione ospitante, con l’uso di furgoni specifici messi a disposizione dai fornitori del Var Uefa.

