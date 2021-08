Anche in provincia di Bergamo sono partite le vaccinazioni anti Covid-19 per gli “over 60”, nelle farmacie inserite nel progetto pilota di Regione Lombardia.

Due quelle individuate in questa fase iniziale in Bergamasca: la Nuova Farmacia Grumellina di Bergamo (via Tadino 4d) e la Farmacia Antica Spezieria di Martinengo.

Questa particolare opzione è dedicata alla popolazione “over 60”, in provincia vaccinata per l’88%. L’Ats, però, vuole raggiungere anche i cittadini e le cittadine che non hanno ancora ricevuto alcuna somministrazione. Pertanto la possibilità di accedere direttamente anche in farmacia va in questa direzione. Ulteriore agevolazione è data dal fatto che viene somministrato il vaccino monodose Johnson&Johnson, che non richiede richiamo.

In generale, prosegue anche negli hub la vaccinazione per “over 60” ad accesso libero e con vaccino ad unica somministrazione: nel complesso hanno approfittato di questa opportunità 2.536 cittadini nel corso di luglio. Per gli “over 60” l’accesso libero e con dose unica alla vaccinazione proseguirà fino al 30 settembre.