Venerdì 6 agosto, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, Dolomiti Contemporanee organizza il Convegno “DC, cogenerazione del corrugamento culturale” nel Padiglione Italia della 17ma Biennale di Architettura di Venezia, visitabile fino al 23 novembre 2021.

Dolomiti Contemporanee opera dal 2011, recuperando e riavviando grandi siti abbandonati o problematici, che costituiscono risorse inesauste per il territorio. Beni sopiti, trascurati, che è necessario ripensare, nell’identità e nell’uso: qualora si voglia dirsi davvero attenti custodi e interpreti capaci dei propri paesaggi.

Se intendiamo il paesaggio come una palestra dell’uomo, esso non potrà che essere un cantiere, uno spazio della trasformazione.

Molti uomini alacri, capaci, responsabili, vengono a popolare queste fabbriche riesumate, trasformandole in cantieri sperimentali di una produttività rinnovativa, rigenerativa; fondando relazioni e reti vaste, aperte, collaborative.

In Dolomiti Care, la sezione del Padiglione Italia Comunità Resilienti alla 17a Biennale di Architettura di Venezia, presentiamo le loro visioni e pratiche.

La montagna non è eterna. Essa è abitata. Un’architettura. Noi siamo dunque responsabili della sua effettiva edificazione: sociale, culturale, economica. La montagna deve diventare una fabbrica.

Nel panel affrontiamo, insieme a numerosi relatori qualificati, i temi della rigenerazione alpina.

Partecipanti al panel (dalle ore 15.00):

Alessandro Melis, curatore del Padiglione Italia Comunità Resilienti

Gianluca D’Incà Levis, curatore di Dolomiti Contemporanee – tema: il corrugamento culturale

Paolo Faccio, docente di restauro allo IUAV di Venezia, Mattia Menardi, architetto – tema: il Trampolino Italia di Zuel (Cortina d’Ampezzo)

Alessandro Dal Pont, artista – tema: arte pubblica e Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Edoardo Turozzi, architetto – tema: ex Villaggio eni di Corte di Cadore e Progettoborca

Lorenzo Barbasetti di Prun, chef e designer – tema: Prometheus open food lab

Francesco Zanatta, Fondazione Malutta – tema: Vaccanza

Elena Tammaro, Associazione Etrarte – tema: Two Calls for Vajont

Antonino di Raimo, reader in architecture, School of Architecture, University of Portsmouth – tema: cantiere formazione

Filippo Romano e Giorgio Barrera, fotografi – tema: Tempesta Vaia/Cantieredivaia

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook attraverso la pagina Resilient Communities_Venezia.

