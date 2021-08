Forte di Bard, Scuderie. Dal 13 agosto al 10 ottobre 2021.

Le Scuderie del Forte di Bard ospitano dal 13 agosto al 10 ottobre 2021, la mostra “Artisans autour du Fort”. La Bassa Valle d’Aosta e le sue tradizioni nelle opere degli artigiani del territorio promossa nell’ambito delle azioni di promozione del Progetto Territorio avviato nel 2018 tra l’Associazione Forte di Bard, insieme ai Comuni di Arnad, Bard, Brusson, Champdepraz, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Issogne, Lillianes, Montjovet, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin e Verrès.

Il Progetto Territorio si propone di veicolare l’immagine della Bassa Valle e favorire la permanenza dei visitatori che raggiungono la fortezza attraverso la valorizzazione e promozione del Forte, dei beni culturali e ambientali e delle attività economiche del territorio. Come esito concreto di queste finalità, l’Associazione Forte di Bard presenta per l’alta stagione turistica estiva Artisans autour du Fort., un’esposizione di opere di artisti provenienti dai Comuni aderenti al progetto, con lo scopo principale di far conoscere la realtà artigianale della Bassa Valle.

Esposte dodici opere di altrettanti autori, realizzate interamente in legno. Ognuna raffigura un soggetto rappresentativo del Comune di provenienza dell’autore, nei suoi aspetti monumentali, paesaggistici o delle attività più caratteristiche. Gli artigiani protagonisti sono Stefano Arnodo (Pont-Saint-Martin), Bruna Baudin (Hône), Roberta Bechis (Montjovet), Olga Chanoux (Pontboset), Corrado Dalle (Champorcher), Matteo Giovenzi (Verrès), Marco Joly (Arnad), Bobo Pernettaz (Brusson), Franco Pinet (Issogne), Guglielmo Pramotton (Donnas), Claudio Preti (Fontainemore) e Marco Vairetto (Perloz).

L’ingresso alla mostra è incluso nel biglietto di accesso al Forte di Bard.

L’esposizione verrà inaugurata giovedì 12 agosto, alle ore 16.00.

Orari

Martedì-domenica 11.00-17.00

Ad agosto aperta anche al lunedì

Info

Tel. +39 0125 833811

L’articolo “Artisans autour du Fort”: la Bassa Valle d’Aosta e le sue tradizioni nelle opere degli artigiani del territorio proviene da Aosta City Notizie.