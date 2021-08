Bergamo. Vista l’obbligatorietà del green pass, Ats specifica la situazione relativa alla certificazione stessa e agli esoneri alla vaccinazione.

Coloro che per motivi diversi non hanno ancora il green pass, dovranno collegarsi al link https://sorveglianzacovid.ats-bg.it/?q=informativa_certificazione_verde_covid19 sul sito di Ats Bergamo (già operativo).

La pagina fornisce una serie di informazioni e suggerisce in prima battuta le modalità per avere il green pass:

– via app

– siti web

con i numeri dell’assistenza tecnica e le FAQ.

Qualora l’utente non possa utilizzare queste due opzioni (via app o siti web), in fondo alla pagina troverà la domanda: “Hai trovato quello che cercavi?”.

In caso di risposta negativa, potrà cliccare sulla scritta

“No, ho verificato quanto sopra, MA NON ho trovato la soluzione (clicca qui per inserire i dati e chiedere supporto alla ATS)”.

A quel punto si apriranno cinque opzioni:

– Ho fatto 2 dosi di vaccini

– Ho fatto una dose di vaccino entro un anno dalla guarigione

– Ho fatto una dose di vaccino e dopo mi sono ammalato di COVID

– Sono guarito da meno di 6 mesi

– Ho fatto un tampone negativo nelle ultime 48 ore

Cliccando sull’opzione che fa al proprio caso l’utente potrà segnalare il mancato ricevimento della Certificazione verde COVID-19 (EU digital COVID Certificate) e dovrà compilare la segnalazione in modo dettagliato.

L’attivazione del format è finalizzata a una migliore e più rapida soluzione delle diverse problematiche, al fine di assicurare ai cittadini e alle cittadine l’arrivo tempestivo del green pass. La novità riguarda anche coloro che hanno completato il ciclo vaccinale (o hanno fatto una parte di esso) all’estero.

Al fine di consentire l’accesso ai servizi e alle attività (ristorazione, spettacoli, musei, etc.) per le persone che non possono ricevere per motivi diversi la vaccinazione anti Covid19 (controindicazioni alla somministrazione, differimento precauzionale, etc.) è stato stabilito che queste persone debbono rivolgersi ai medici vaccinatori dei centri vaccinali e ai medici di medicina generale (o pediatri di libera scelta) che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione. Costoro rilasceranno una certificazione specifica a titolo gratuito, cartacea, con dicitura di soggetto esente ma che può accedere ai servizi e alle attività (con validità sino al 30 settembre).