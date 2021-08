Convocati Italia Under 19: due rossoblù in lista per l’amichevole con l’Albania, primo impegno della Nazionale azzurra

Come riferito dalla FIGC, venerdì 13 agosto alle ore 11 l‘Italia Under 19 affronterà in amichevole i pari età dell’Albania presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il tecnico Carmine Nunziata ha convocato 25 calciatori per il raduno fissato nella serata di domenica 8 agosto al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, con la prima seduta di allenamento in programma il giorno seguente.

Convocati Italia Under 19

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Brayan Boci (Genoa), Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Davide Gentile (Fiorentina), Daniele Ghilardi (Fiorentina), Luigi Palomba (Cagliari), Thomas Sandon (Vicenza), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Nicolò Cavuoti (Cagliari), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Fabio Miretti (Juventus), Alessio Rossi (Empoli), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Cristian Volpato (Roma), Federico Zuccon (Atalanta);

Attaccanti: Tommaso De Nipoti (Atalanta), Gabriele Youns El Hilali (Milan), Stephane Henoc N’Gbesso (Milan), Alessio Pinotti (Spal).

L’articolo Convocati Italia Under 19: due rossoblù inseriti nella lista proviene da Cagliari News 24.