Le voci di mercato spingono Correa lontano dalla Lazio, lui non si fa distrarre sorride e segna anche un gol in partitella

Pensa solo alla Lazio. Il Tucu Correa negli ultimi giorni è stato accostato a molte squadre, l’Inter su tutte. Lui per non sembra dare troppo peso alle voci di mercato, si fa immortalare sorridente durante l’allenamento oltre che segna anche un gol in partitella su assist di Milinkovic, pur se inutile visto che poi alla fine a spuntarla solo i celesti.

