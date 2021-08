Il settore Igiene ambientale e la Sieco hanno programmato nella notte fra domenica 8 e lunedì 9 agosto, e più precisamente dalle ore 1 alle 6, un intervento di disinfestazione anti-alare nel centro storico e nei quartieri Sala, Campagnella, Signorello, Cava, Santo Janni, via Fares, Alli-Petricciolo.

Il servizio sarà eseguito mediante l’impiego di un autocarro attrezzato con impianto di nebulizzazione a lunga gittata e da operatori con nebulizzatore pompa a spalla. Per garantire massima efficacia agli interventi gli utenti sono invitati a eliminare, per quanto possibile, la formazione di ristagni d’acqua e accumuli di immondizie all’interno e nelle immediate vicinanze delle propri abitazioni. In via precauzionale si raccomanda di tenere le finestre chiuse, tenere gli animali domestici nelle proprie abitazioni, non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno 2 ore, evitare di stendere biancheria, coprire adeguatamente le derrate alimentari e piantagioni ortofrutticole evitandone comunque il consumo, senza il dovuto lavaggio, nelle 48 ore successive al trattamento.