Sono 750mila i bergamaschi over 12 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid e che quindi possono scaricare il certificato verde in vigore da oggi, venerdì 6 agosto 2021.

Il Consiglio dei ministri nella riunione fiume di giovedì ha varato le ultime regole. In sintesi:

nessuna limitazione per colazioni, pranzi e cene in albergo per i clienti delle strutture; nessun green pass almeno per tutto agosto per i mezzi di trasporto; garanzia di scuola in presenza.

Nel dettaglio ecco le ultime decisioni, mentre qui trovate le domande e risposte più comuni

SCUOLA

Il governo assicura: “Ritorno in presenza per tutti gli ordini e gradi per tutelare la sfera sociale e psico-affettiva degli studenti”.

Green pass obbligatorio per il personale ma non per gli alunni, dovranno invece esibirlo gli universitari.

Obbligo di mascherina (tranne sotto i 6 anni), resta il distanziamento di un metro ma dove è possibile.

I vaccinati che hanno un contatto con un positivo dovranno fare una quarantena di 7 giorni, anziché di 10, al termine dei quali sarà necessario fare un tampone molecolare.

Regioni e comuni potranno imporre la Dad solo come deroga per “specifiche aree o singoli istituti” ed esclusivamente in zona rossa o arancione o per casi eccezionali di focolai o rischio particolarmente elevato.

Tutto il personale della scuola e dell’università dovrà esibire il pass: “Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.

TAMPONI

Tamponi a prezzi calmierati: il commissario Figliuolo ha firmato il protocollo d’intesa con le farmacie aderenti (l’elenco sul sito del commissariato all’emergenza) così il test nella fascia 12 – 18 anni costerà 8 euro, 15 euro per gli over 18. A Figliuolo anche il compito di fare un piano di screening nelle scuole, si ragiona anche su test salivali.

A chi ha ricevuto Reithera (ancora in sperimentazione) potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione con validità fino al 30 settembre.

TRASPORTI

Certificato verde obbligatorio dal primo settembre (ma il fronte della prudenza aveva chiesto di anticipare al 20 agosto per coprire i rientri dalle ferie) su aerei, navi e traghetti interregionali a esclusione dello Stretto di Messina, sui treni a lunga percorrenza, sugli autobus che collegano più di due regioni.

Obbligo di certificazione verde anche per gli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente, a eccezione di quelli aggiuntivi al servizio pubblico locale e regionale.

L’obbligo di pass non applica per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e per i soggetti esentati.

La capienza dei mezzi verrà aumentata dal 50% all’80% dei posti disponibili. Il pass non sarà necessario per il trasporto pubblico locale e per i treni regionali ma anche per questi la capienza va all’80% in zona bianca a gialla. Per il comparto si spera nello smart working e nel potenziamento: a disposizione di regioni e province 619 milioni per servizi aggiuntivi e 800 milioni per compensare i minori ricavi.

HOTEL

Il Green pass non servirà per i clienti degli alberghi che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso delle strutture mentre sarà richiesta per il pubblico esterno.

STADI

Stadi aperti al 50% a scacchiera, aumentata al 35% la capienza per gli sport al chiuso.