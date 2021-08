Il Torino di Ivan Juric potrebbe commettere un doppio sgarbo al Cagliari: occhi su German Pezzella e Seba Walukiewicz

Come riferisce Tuttosport il Torino sta cercando un difensore centrale e potrebbe commettere un doppio sgarbo ai danni del Cagliari.

Uno dei nomi per i granata è quello di German Pezzella della Fiorentina, su cui c’è da tempo l’interesse anche del Cagliari. L’altro nome è proprio in casa rossoblù: il centrale polacco classe 2000 Sebastian Walukiewicz che intriga il Torino per la giovane età.

