Aumenta il numero dei passeggeri che utilizza il servizio di trasporto pubblico urbano per raggiungere i Sassi e l’altopiano murgico. Nel mese di luglio, la linea Sassi – con partenza quotidiana dal parcheggio di via Saragat e destinazione piazza San Pietro Caveoso – ha trasportato 9.191 passeggeri, con un incremento del 94 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; sempre a luglio, i passeggeri che nei giorni festivi e prefestivi hanno utilizzato la linea che collega piazza San Pietro Caveoso a Jazzo Gattini sono stati 1.068, con un incremento del 62 per cento rispetto al mese… Source