A Macchiagodena in esposizione la grande arte. San Sebastiano e le pie donne, dipinto di Luca Giordano, sarà in mostra nella Torretta Medievale del paese isernino. L’operazione vede insieme il Comune di Macchiagodena, la Fondazione De Chiara De Maio, il Ministero della Cultura, con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise, la Regione Molise, la Provincia di Isernia e CarmaSciandO.

La presentazione ufficiale dell’evento d’arte mercoledì 11 agosto, alle ore 18, in piazza Ottavio De Salvio. Previsti gli interventi del sindaco Felice Ciccone, del presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, dell’assessore al Turismo e alla Cultura della Regione Molise, Vincenzo Cotugno, della direttrice della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise, Dora Catalano, del presidente della Fondazione De Chiara De Maio, Diodato De Maio, dello storico dell’arte e curatore della Fondazione De Chiara De Maio, Vincenzo De Luca.

Accompagnano gli eventi legati all’opera di Luca Giordano, un catalogo monografico (Luca Giordano. San Sebastiano e le pie donne, edizioni Museo Civico Gaetano Filangieri, 2016) e un documentario (Sebastiano e Irene. La sofferenza e la misericordia, con Francesco Paolantoni, 2017) a cura di Vincenzo De Luca.

“Avere a Macchiagodena uno dei dipinti più importanti dell’arte mondiale è la diretta conseguenza della riuscita del nostro progetto Genius Loci. Portami un libro e ti regalo l’anima – dichiara il sindaco Felice Ciccone –. Proprio in un periodo di vacanza rientrante in Genius Loci ci siamo incontrati col dottore Vincenzo De Luca e abbiamo definito tutti i dettagli dell’operazione per portare qui Luca Giordano e la sua preziosa opera”.

Fa da cicerone ai visitatori un documentario (proiettato su uno schermo a fianco del dipinto), curato da me, che racconta i diversi livelli di significato dell’opera, interpretato dal famoso attore Francesco Paolantoni.

Il San Sebastiano e le pie donne rappresenta una rarità, per la presenza di due donne, Irene e la sua serva. Il quadro della Fondazione De Chiara De Maio è in esposizione temporanea alla Torretta Medievale di Macchiagodena, in via Alfredo Notte, dal 5 agosto al 5 settembre. Gli orari e i giorni previsti per le visite, su prenotazione: tutti i giorni della settimana, ore 10-12 e 16-20. Per informazioni e prenotazioni telefonare presso i seguenti numeri di cellulare: 3471553757 – 3346211963 – 3279727281.

Per tutti i visitatori dai 12 anni in su sarà sufficiente esibire la Certificazione verde, ovvero il Green Pass (cartaceo o digitale), per attestare anche una sola dose di vaccino, il tampone molecolare o rapido, oppure la certificazione di avvenuta guarigione dal Covid entro 6 mesi, accompagnati da un documento di identità.