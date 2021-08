Nuova Esperienza. Ella Mastrantonio, ex giocatrice del Bristol dalla prossima stagione giocherà con la Lazio di Carolina Morace. Tramite il suo profilo Twitter ha espresso la sua gioia: «Così felice di aver firmato per la S.S. Lazio. Molto orgogliosa di essere in un club così prestigioso nel calcio mondiale con così tanta storia! CmonEagles».

So happy to have signed for @OfficialSSLazio. Very proud to be at such a prestigious club in world football with so much history! #CmonEagles pic.twitter.com/vFzuJL8myZ

— Ella Mastrantonio (@Ella_Mas11) August 5, 2021