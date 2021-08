Mercato professionisti in pillole, 5 agosto SERIE A Dzeko – Inter 10% – Per l'ennesima volta torna ad essere accostato il nome del bosniaco all'Inter. Ma di conferme in questo caso pressoché zero SERIE B Bocalon – Ascoli 10% – Altra notizia circolata in giornata e altra smentita. Ad oggi nessuna chance che si concretizzi qualcosa SERIE C Cianci – Catanzaro 40% – Il problema sono sempre le richieste del Teramo, che nessuno può soddisfare. Telenovela che potrebbe protrarsi fino a fine mese Source