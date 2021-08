Mezzoldo. Dopo il focolaio segnalato a Zogno, dove sono risultati positivi al Covid 31 ragazzi rientrati da una settimana al mare con l’oratorio, l’Ats di Bergamo aggiorna sulla delicata situazione emersa a Mezzoldo, sempre in Valle Brembana: precisamente al Rifugio Madonna delle Nevi, dove domenica scorsa era arrivata una comitiva di 50 ragazzi compresi tra i 15 ed i 25 anni, provenienti da più zone d’Italia: tra loro era stata inizialmente riscontrata una positività in due tamponi antigenici, effettuati dopo la comparsa di alcuni lievi sintomi.

Al rifugio, che ospita un centinaio di posti letto, non c’era nessun altro, ma per l’intero gruppo ed il personale è scattata la quarantena. Oltre che il tampone per verificare la presenza o meno del virus.

Vista la difficoltà a spostarsi in sicurezza fino all’ospedale di San Giovanni Bianco, Ats si è organizzata per raggiungere il luogo con alcune infermiere di famiglia. “A seguito dell’attività di tamponamento effettuata nei giorni scorsi, confermato il primo positivo – fa sapere Ats – si sono aggiunti altri sei soggetti positivi”. Per un totale di 7, appunto.