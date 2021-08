Il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez non partirà con la squadra per l’amichevole contro il Maiorca, resta ad Asseminello

Nahitan Nandez continua ad allenarsi ad Asseminello in attesa di novità sul fronte Inter.

Come riporta La Nuova Sardegna Nandez non partirà con la squadra per la Spagna in vista dell’amichevole contro il Maiorca ma resterà a Cagliari per allenarsi: la trattativa in corso e pochi allenamenti nelle gambe non lo faranno prendere parte alla gara amichevole.

L’articolo Nandez resta ad Asseminello, non parte per l’amichevole contro il Maiorca proviene da Cagliari News 24.