Alessandro Nesta ha annunciato, attraverso il suo profilo instagram, di esser diventato Ambassador di Coin of Champions.

Un nuovo ambasciatore. Alessandro Nesta sul suo profilo instagram, annucia di esser diventato Ambassador di Coin of Champions,’la moneta dei campioni’. Come si legge sul sito ufficiale si tratta di un token supportato da sportivi del passato e del presente che ha molteplici scopi ed obiettivi. Tra questi di avvicinare i giovani meno fortunati allo sport acquisendo e riqualificando centri Sportivi. Tra gli altri Ambassadors presenti molti ex calciatori come Materazzi, Vieri, Filippo Inzaghi, Amauri, Sneijder e anche un ex biancoceleste, Ogenyi Onazi.

