Bergamo. Scatta anche a Bergamo da oggi, venerdì 6 agosto, l’obbligo di green pass per accedere a eventi sportivi, fiere, congressi, musei, parchi tematici e di divertimento, centri termali, sale bingo e casinò, teatri, cinema, concerti, piscine, palestre, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso.

Ma anche per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti (non sarà invece necessario per consumare al bancone e neppure all’aperto). Dopo il servizio in cui abbiamo raccontato del titolare del Life 104 di via Camozzi che si oppone al decreto e non chiederà il certificato verde ai suoi clienti, siamo stati in altri dieci locali del centro città per capire chi è d’accordo con l’obbligo di richiesta del green pass. E qui tutti rispettano la norma.

Siamo stati al Balzer, storico locale sul Sentierone, al ristorante pizzeria Antica Fiera lì a fianco, al Bar Borsa, molto frequentato dai giovani, al Wellnes cafè, nei press del tribunale, poco più in là al ristorante Okai Sushi, al Caffè del Colleoni, vicino al Comune, allo 035 Caffè, in voga per i suoi aperitivi, al Bar Turismo, al Cafè de Paris al bar Vox e infine alla panetteria Tresoldi. Tutti i titolari e i dipendenti che abbiamo sentito hanno spiegato di appoggiare il green pass e che lo chiederanno ai propri clienti.

La speranza del Governo è quella, con questa novità, di arginare le nuove varianti del Covid (a partire dalla più contagiosa delta) e rendere sicuri, tra vaccinazioni e tamponi, i luoghi di massima convivenza, soprattutto al chiuso.