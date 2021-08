Il Pescara rinforza il reparto difensivo. Il club adriatico ha ufficializzato l'ingaggio del difensore classe 1992 Paolo Frascatore. Di seguito la nota: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo a titolo definitivo per il diritto alle prestazioni sportive del difensore classe ‘92 Paolo Frascatore. Un gradito ritorno in casa Pescara con il calciatore che torna a vestire la maglia biancazzurra e si lega al club adriatico per i prossimi due anni.” Source