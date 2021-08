Si dividono dopo sette lunghe stagioni le strade del Pescara e del portiere Vincenzo Fiorillo. Il club adriatico ha raggiunto l'accordo con la Salernitana per il trasferimento del giocatore classe 1990 in terra campana. Di seguito la nota: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società U.S. Salernitana per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Fiorillo. La Società ringrazia il calciatore per la professionalità mostrata in questi sette anni e augura al calciatore le migliori fortune professionali.” Source