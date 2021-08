Altri 10 milioni per la ripartenza del comparto Cultura in Puglia. Su proposta dell’assessore Massimo Bray, la Giunta regionale ha approvato un ulteriore pacchetto di misure. Si tratta di un mix di integrazione alle misure di aiuto e sostegno a fondo perduto per affrontare la crisi e di co-finanziamento ad attività culturali, artistiche e di spettacolo, nonché di investimenti nella produzione cinematografica e audiovisiva.

“Prosegue la strategia per traghettare il comparto pugliese della Cultura verso il rilancio e la ripartenza – annuncia Bray – dopo la robusta dotazione di ristori e sostegni erogati e in corso di erogazione a tutta la filiera della cultura, della creatività e dello spettacolo per compensare le pesanti perdite di fatturato connesse alle chiusure causa Covid”.

“Ripartiamo con il co-finanziamento alle attività e alle produzioni, spaziando dalla musica, al cinema, all’audiovisivo, ai festival, ma anche a bande da giro, luminaristi e fuochisti – aggiunge l’assessore -. Continuiamo in questo modo a custodire e prenderci cura della Cultura in Puglia nel modo migliore: facendo lavorare gli operatori, le imprese e i lavoratori del comparto. E contribuendo così attivamente – conclude – alla ripartenza del sistema economico regionale”.

