Venezia, 6 agosto 2021 – Anas comunica che, per limitare i disagi durante le settimane di maggior esodo, è stata programmata la sospensione temporanea dei lavori di manutenzione della galleria “Comelico”, tra il km 81 e il km 85 della strada statale 52 “Carnica”.

Da domani, sabato 7 agosto, la galleria sarà pertanto transitabile anche in orario notturno.

Dalle ore 21 di lunedì 23 agosto sarà nuovamente istituito il divieto di transito in orario notturno, con deviazione su viabilità secondaria, fino alle 6 di mattina del giorno successivo.

Fino alla fine del mese di agosto la chiusura, il sabato e la domenica, sarà attiva dalle ore 22:30 anziché dalle ore 21:00 per creare minor impatto alla circolazione stradale.

