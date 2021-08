Il campionato di Serie A targato Dazn è alle porte. L’emittente spinge Sarri verso la quarta vittoria consecutiva all’esordio

La Serie A è ai nastri di partenza, 15 giorni e si parte. Dazn si è aggiudicato i diritti per il prossimo triennio, saranno 7 le partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky.

L’emittente ha caricato l’ambiente Lazio e in particolare Maurizio Sarri sui canali social, spingendolo verso la quarta vittoria consecutiva all’esordio in un campionato.

Ansia alla prima di campionato? Macché! Maurizio Sarri cerca la sua quarta vittoria consecutiva Verona-Napoli 1-3

Huddersfield-Chelsea 0-3

Parma-Juventus 0-1

Empoli-Lazio #SerieATIM #DAZN pic.twitter.com/YVFwxiYQel — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 6, 2021

