SASSARI. C’è una luce diversa, più intensa, nella piazzetta del complesso residenziale di via Pasella su cui si affacciano i quaranta appartamenti del condominio di Li Punti dove è cresciuta Elisa Riccobono, la ballerina di 15 anni scomparsa a febbraio dello scorso anno, dopo una tragica caduta in moto insieme a un amico. Da qualche giorno lo spazio in cui Elisa ha imparato a correre e ad andare in bicicletta, lo stesso in cui a iniziato a innamorarsi del ballo – la sua grande passione – è illuminato a giorno dal suo sorriso innocente, stampato su una gigantografia appesa alla parete del palazzo, sotto la targa che porta il suo nome. “Piazzetta Elisa”, d’ora in poi quest’angolo di quartiere da dove la quindicenne aveva iniziato ad affacciarsi alla vita si chiamerà così, in modo che nessuno possa mai dimenticarla.

Il servizio completo sul giornale in edicola e nella versione digitale