Guida in stato di ebbrezza. E’ l’accusa per il 33enne che la notte scorsa si è messo ubriaco alla guida della sua auto, una Peugeot, e poi si è scontrato contro tre veicoli parcheggiati. E’ successo È successo a Piode, in provincia di Vercelli. L’uomo è stato fermato dagli agenti della polizia in via Umberto, dove … Leggi tutto L’articolo Ubriaco perde il controllo…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it