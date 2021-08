La Uefa con un post social omaggia ancora una volta il talento realizzativo di Ciro Immobile in maglia Lazio

Un bomber unico. Attraverso il proprio account Twitter, la Uefa elogia Ciro Immobile. Un post per ricordare le sue statistiche da capogiro e il suo record con la maglia della Lazio: 150 gol in 219 gare. La nuova stagione sta per cominciare e il bomber biancoceleste è pronto per abbattere nuovi record.

