Con Simone Beretta del Centro Meteo Lombardo andiamoa scoprire come sarà il primo weekend di agosto a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

La temporanea rimonta del campo di alta pressione situato sul basso Atlantico, garantirà anche per venerdì tempo stabile e clima gradevole su gran parte della Lombardia, fatto salvo per i settori alpini dove nel pomeriggio potranno formarsi compatti annuvolamenti associati a brevi e locali piovaschi. Un nuovo impulso perturbato, pilotato dalla depressione situata sul Regno Unito, si addosserà all’arco alpino occidentale nel pomeriggio di sabato portando un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni ad iniziare dai settori alpini occidentali, in estensione alle pedemontane adiacenti in serata. Domenica iniziali condizioni di instabilità specie sul comparto alpino, prealpino e alte pianure. Ampi rasserenamenti altrove in estensione al resto della regione dal pomeriggio grazie alla lenta rimonta anticiclonica che proseguirà per almeno la prima parte della prossima settimana.

Venerdì 6 agosto 2021

Tempo Previsto: Sul territorio regionale generalmente sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio formazione di compatti addensamenti limitatamente al settore orobico orientale con possibili brevi piovaschi i quali potranno in modo locale interessare anche le pedemontane bresciane adiacenti, e il basso Garda.

Temperature: Minime in lieve calo, comprese tra 14/17°C; Massime stazionarie comprese tra 27/29°C della fascia di media alta pianura e tra 28/31°C della bassa pianura

Sabato 7 agosto 2021

Tempo Previsto: Inizialmente poco nuvoloso ovunque. Dalla tarda mattinata aumento della copertura nuvolosa ad iniziare dal settore alpino occidentale con precipitazioni nel pomeriggio in estensione alle pedemontane e pianure adiacenti (Va-Co) ed alto lecchese entro la serata, con possibili rovesci o temporali. Nella notte i fenomeni si estenderanno anche alle restanti aree nord orientali della regione

Temperature: Minime in lieve aumento, comprese tra 17/21°C; Massime in lieve calo comprese tra 25/27 sulla fascia di media ed alta pianura. Tra i 28/32°C sulle pianure meridionali della regione

Domenica 8 agosto 2021

Tempo Previsto: Nella notte precipitazioni moderate con possibili temporali dalle alpi, Prealpi, alle pianure di Va, Co, Lc, alte pianure Bergamasche fino alla pedemontana Bresciana. Precipitazioni deboli sulle restanti aree pianeggianti. Molto deboli o del tutto assenti sulla bassa pianura Mantovana, Pavese, Cremasco, con ampi rasserenamenti già al mattino. Dal pomeriggio ampi rasserenamenti ovunque.

Temperature: Minime in aumento. Valori compresi tra 18/21°C; Massime in calo. Valori tra 25/29°C