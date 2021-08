L’annuncio del ritiro di Valentino Rossi dalla MotoGP, dopo 26 stagioni e 9 titoli mondiali, scuote tutto il mondo dello sport e non solo. Giacomo Agostini, loverese, è il pilota più vincente della storia con 15 Mondiali e 122 GP, commenta: “Capisco che è una giornata dura per lui, capisco che è una decisione molto sofferta perché lasci il tuo grande amore, lasci una cosa che è nata con te: ti ha dato tante gioie, tante vittorie, ti ha dato benessere. Siccome l’ho provato anche io posso dirlo: è molto dura”.

Lei che cosa provò?

Io pansi tre giorni. Credo che anche per Valentino questa sia la giornata più difficile, per un campione lasciare è la cosa più triste.

Che cosa lascia Valentino Rossi al mondo delle MotoGp?

Ha dato tanto e vinto tanto, lascia un ricordo meraviglioso. Ha coinvolto e appassionato molte persone a seguire le due ruote. Quando abbiamo un grande che vince, anche se non si è appassionati, scatta una curiosità sul motociclismo e sul campione. Poi tutti noi applaudiamo per quello che nessuno riesce a fare.

Che futuro lo aspetta?

Può fare tantissime cose. Ma qualsiasi cosa intraprenderà non avrà mai le gioie che ha provato correndo in moto. Ha corso perché era la sua grande passione, sarà difficile rimpiazzare l’adrenalina, il podio. Puoi fare qualsiasi mestiere, avrai soddisfazioni, ma quella gioia sulle due ruote non la proverai più. Ma bisogna accettare questo, è la vita. Tutto finisce e anche nello sport arriva un momento in cui ci si deve ancora giovani. E bisogna farsene una ragione.

Valentino lascia, ma a lei rimangono dei primati.

Posso ammetterlo: sono felice che Valentino smetta senza aver battuto i miei record. Prima o poi arriverà qualcuno che mi leverà questi record, i primati sono fatti per essere battuti ma non mi dispiace tenerli ancora un po’.