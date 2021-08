Londra. Atalanta ancora in rodaggio. Il prestigioso test match di sabato pomeriggio contro il West Ham termina con una sconfitta per 2-0 grazie alle reti di Antonio e Fornals.

L’incontro prende il via con ritmi lenti da entrambe le parti, le squadre si osservano e provano a riportare in gara i dettami tattici impartiti dai rispettivi allenatori. La Dea vuole mettere in mostra il gioco visto nelle passate stagioni, ma i giocatori non essendo al top della forma fisica non riescono a essere brillanti.

I ragazzi di Gasperini si rendono protagonisti di qualche scambio in velocità nello stretto, andando a verticalizzare con la partecipazione del centravanti cresciuto nel vivaio Piccoli. La densità in zona palla della Dea in fase di non possesso per il recupero della sfera sarà anche nel prossimo campionato uno dei segni distintivi.

I pericoli creati dalle parti del portiere del West Ham Fabianski però si fanno attendere fino a poco prima della mezz’ora. L’interscambiabilità dei giocatori nerazzurri, con Gosens che spesso si sposta in mezzo al campo per lasciare la fascia di competenza libera, porta a una bella combinazione. Djimsiti crossa per l’inserimento di Pasalic che di testa mette a lato.

Gli inglesi non stanno a guardare e quando qualche minuto più tardi sale in cattedra il migliore in campo Benrahma sono problemi per la retroguardia avversaria, come in occasione dell’incrocio dei pali colpito dal numero 22 sul traversone di Coufal.

Per punire gli Hammers, De Roon e compagni provano a sfruttare la costruzione dal basso con l’utilizzo del portiere Musso e accentrano il gioco sul fantasista Miranchuk, che però non riesce ad accendere la luce.

Allo scadere del primo tempo un’incertezza di Toloi, che rinvia addosso al suo compagno di reparto Palomino, regala la possibilità al centravanti Antonio di andare in rete con un potente diagonale.

Nella ripresa l’Atalanta prova a rientrare in partita e gli ingressi di Muriel e Zapata regalano diversi spunti interessanti negli ultimi metri.

All’ora di gioco un tiro dalla distanza di Duvan concluso a lato di poco non basta per scardinare una retroguardia ben organizzata.

Nel finale la truppa di Moyes arrotonda il punteggio grazie alla deviazione vincente di Fornals, abile a sfruttare il colpo di testa di Benrahma.

Da segnalare il debutto a gara in corso del nuovo acquisto Demiral in una difesa ancora da registrare, e l’utilizzo di numerosi giovani in rampa di lancio.

La trasferta in terra inglese contro il West Ham, formazione che inizierà il campionato tra meno di una settimana lascia in eredità diverse note positive ma anche la consapevolezza che bisogna crescere per arrivare pronti all’esordio in Serie A. Prossimo appuntamento, ancora più di spessore, sabato prossimo in casa della Juve.