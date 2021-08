Dovevano essere dei piccoli disagi legati ai lavori di allaccio alla nuova rete idrica di Aqp, ma si sono trasformati in problemi di ben maggiore entità. Le immagini parlano chiaro. E mostrano le vie interne della Fiera del Levante completamente allagate. Piccole pozzanghere, avevano preannunciato, che si sono trasformate invece in fiumi in piena che hanno pregiudicato, per tutta la giornata di ieri, il lavoro degli imprenditori che lavorano all’intero della struttura.

L’acqua entrava sul marciapiede, ci raccontano alcuni di loro – non dimentichiamo che nell’area lavorano anche attività aperte al pubblico, e camminare è diventato impossibile. Inevitabili disagi anche per l’hub vaccinale all’interno della Fiera. Nella tarda serata di ieri l’acqua, nel frattempo defluita, era comunque ancora presente sull’asfalto. E gli imprenditori che negli ultimi anni hanno scelto di scommettere sulla fiera sono adesso stremati.

L’articolo Bari, Fiera del Levante allagata: ancora guai per gli imprenditori del quartiere espositivo – VIDEO proviene da Telebari.