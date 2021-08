Irpiniatimes.it

L’Avellino ha definito i numeri di maglia per la prossima stagione, l’esperto portiere Pane avrà ancora l’1, così come il giovane Rizzo continuerà a giocare con il 2, 3 per Tito sulla fascia opposta, 4 per Aloi, 6 per Miceli, 7 per Bernardotto e 9 per Santaniello 10 per De Francesco.

Forte portiere titolare continuerà ad indossare la numero 22, Dossena ha confermato il 13, mentre Luigi Silvestri prosegue con la 28. Stesso discorso per Ciancio che continuerà a giocare con il 23 sule spalle. 27 per D’Angelo e 19 per Maniero, anche gli altri due senatori confermano le scelte dello scorso anno.

Carriero lascia il 21 per prendere il 20, Marco Silvestri ha optato per la 29. Sbraga ha preso il 5 lasciato libero da Laezza.

L’8 invece sarà sulle spalle dell’ex Juve Stbia e Milan Mastalli. Matera ha scelto il 21, Mignanelli la 33. Il giovane centravanti Messina va sulla 18. L’esperto Scognamiglio la 24, 11 per l’ultimo arrivato Plescia. I baby Pizzella e Capone, giovanissimi del gruppo irpino hanno scelto rispettivamente il 12 ed il 17.

L’articolo CALCIO AVELLINO – Scelti i numeri di maglia. Forte conferma il 22, Plescia prende l’11 proviene da irpiniatimes.