Joan Capdevila, rappresentante istituzionale del RCD Espanyol, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di FirenzeViola.it in merito al passato di Davide Astori al Cagliari.

« Astori? Ho bei ricordi anche di Davide da calciatore, è stato un grande difensore centrale, sia al Cagliari che alla Fiorentina. Non mi sorprende che i viola abbiano ritirato il suo numero, anche qua in Spagna Astori era molto conosciuto e apprezzato. Stasera giocheremo tutti per loro».

