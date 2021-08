Roma. Una circolare del Ministero della Salute spiega come ottenere il certificato di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid.

La circolare e la certificazione di esenzione sono rivolte ai pazienti ai quali la vaccinazione venga omessa o differita per la presenza di condizioni cliniche che la controindichino in maniera permanente o temporanea (es. reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o a qualsiasi componente del vaccino, rinvio di donna gravida per ragioni cliniche che consigliano vaccinazione dopo il parto).

La certificazione sarà rilasciata dal medico del Centro Vaccinale al momento del rinvio.

Tutti i cittadini, rinviati in passato, non ancora vaccinati, potranno recarsi spontaneamente al Centro Vaccinale sede del rinvio e qui potranno ricevere la certificazione d’esenzione.

Ogni centro è stato, infatti, dotato dell’elenco completo dei pazienti rinviati ancora in attesa di consulto allergologico o approfondimento clinico.

Per gli esenti dal vaccino, il certificato sostituirà il Green pass ma avrà una durata limitata, fino all’avvio del sistema nazionale per l’emissione digitale, data fissata al 30/09/2021.