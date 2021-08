Al Da da da beach village di Montauro (Catanzaro) domenica 8 agosto si celebrerà la “festa della donna” grazie al “Recovery party”, ovvero la formula magica per recuperare gli eventi perduti a causa della pandemia. Il noto stabilimento balneare della costa dei Saraceni ha programmato una rassegna per far “rivivere” le feste rovinate dalla pandemia. Nelle scorse settimane tra i lettini e gli ombrelloni di paglia del Da da da si è festeggiato il Natale più caldo di sempre e il Capodanno più inusuale. L’iniziativa vuole essere una risposta all’ultimo anno e mezzo difficile e triste a causa della pandemia e della quarantena. Così domenica 8 agosto è in programma la festa delle donne.

La macchina organizzativa è già in moto per creare un’atmosfera a tema con la celebre festa dedicata al gentil sesso. Tutto si colorerà con il giallo della mimosa, ossia il fiore per antonomasia delle donne. Non mancherà della buona musica di sottofondo per rendere ancora più piacevole la giornata. E per i tavoli di sole donne che pranzeranno al Da da da beach village anche due simpatici gadget: la maglietta o la borsa mare del rinomato locale montaurese. Si ricorda a tutti coloro che vorranno festeggiare la “festa della donna” al “Da da da” che saranno rispettate tutte le misure di prevenzione e contenimento. Con il “Recovery Party” ci si vuole divertire in sicurezza.