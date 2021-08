Per la prima serata in tv, sabato 7 agosto su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con “Il Circolo degli Anelli”. A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020, condotto da Alessandra De Stefano

Su Rete4 alle 21.25 andrà in onda la soap “Una vita”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Tutto può succedere”; su Canale5 alle 21.20 “Femmine contro maschi”; su Italia1 alle 21.20 “Il mondo perduto: Jurassic Park”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Una vita in discussione”; su Iris alle 21.30 “Frontera”; e su Italia2 alle 21.10 “Il signore della morte”.

Rai4 alle 21.20 proporrà “Gomorra – New Edition”. Potere, soldi e sangue. Questi sono i “valori” con i quali gli abitanti della provincia di Napoli e Caserta, devono scontrarsi ogni giorno. Quasi sempre non puoi scegliere, quasi sempre sei costretto a obbedire alle regole del Sistema, la Camorra, e solo i più fortunati possono pensare di condurre una vita “normale”. Cinque vicende s’intrecciano in questo paesaggio violento, un mondo spietato, apparentemente lontano dalla realtà, ma ben radicato nella nostra terra. In questa nuova e definitiva edizione Matteo Garrone ha voluto riprendere in mano il suo capolavoro e ha ritoccato alcune scene per dare un più preciso e compiuto significato all’opera.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Le Baccanti” di Euripide, con la regia del catalano Carlus Padrissa, fra i fondatori della Fura dels Baus, compagnia celebrata nel mondo per la capacità di riscrivere il linguaggio del teatro contemporaneo, apre la 56° edizione del Festival del Teatro Greco di Siracusa.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Downton Abbey”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – Battere il diavolo” e su Mediaset Extra alle 21.10 “Festivalbar 2001”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.