Nell’incontro che si è svolto venerdì 6 agosto alla presenza di tutta la delegazione sindacale e di tutta la Rappresentanza sindacale unitaria di San Paolo d’Argon/Cenate e Tolentino, la proprietà del Gruppo Boost ha ufficialmente dichiarato che in data 6 agosto è stata depositata al Tribunale di Bergamo una richiesta di accesso a procedura concorsuale in continuità aziendale, come previsto dalla norma.

L’azienda ha inoltre comunicato che le ordinarie attività lavorative in essere proseguono regolarmente e la programmazione delle ferie già autorizzate è confermata senza alcuna variazione.

Le Segreterie Territoriali Slc Cgil e Fistel Cisl, in una nota, comunicano che: “Le organizzazioni sindacali e la Rappresentanza sindacale unitaria convocano un’assemblea con tutti i lavoratori e lavoratrici (compresi i lavoratori cessati per prepensionamento) per lunedì 9 agosto, dalle 13.30 alle 14.30 al magazzino dello stabilimento di Cenate”.