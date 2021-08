Londra. Primo del test dal profumo d’Europa per l’Atalanta. La preparazione precampionato procede a vele spiegate con l’obiettivo di arrivare alla gara d’esordio di Serie A, in programma sabato 21 agosto alle 20.45 a Torino, in buone condizioni.

Il percorso della Dea è stato costruito appositamente con ostacoli sempre più difficili da affrontare, in relazione al crescente stato di forma. Prima sono andate in scena le sfide contro i dilettanti bergamaschi, a seguire l’impegno di fronte agli israeliani del Maccabi Bnei Raina, fino ad arrivare al test match contro il Pordenone.

Sabato alle 16 sul cammino della truppa di Gasperini è la volta del West Ham a Londra.

Gli Hammers guidati da David Moyes la scorsa stagione hanno lottato fino alle fine per conquistare un posto in Champions League, sogno cullato a lungo ma infrantosi con il sesto posto.

Il valore degli inglesi è fuori da ogni discussione, per questo c’è curiosità nel vedere i nerazzurri misurarsi in una battaglia importante prima della sfida contro la Juventus fissata alla vigilia di Ferragosto.

I bergamaschi dall’inizio di questa settimana hanno riabbracciato tutti i componenti della rosa, eccezion fatta per chi sta lavorando a parte (Hateboer e Malinovskyi) per recuperare dai rispettivi infortuni.

Il gruppo è quasi praticamente lo stesso dello scorso anno, i nuovi acquisti hanno bisogno di tempo per integrarsi e comprendere le richieste tattiche del mister però lo zoccolo duro non è cambiato. Un fattore molto importante che lascia dormire sonni tranquilli ai tifosi orobici.

Per quanto riguarda la partita di oggi Gasperini avrà la possibilità di dare minutaggio ai suoi uomini quindi sarà inevitabile assistere a un match in cui verranno utilizzati numerosi giocatori. Tra i convocati spicca il nome del nuovo arrivato Demiral che ha viaggiato con i compagni alla volta di Londra ed è pronto da subito per dare il suo supporto alla squadra.

Sempre più lontano da Bergamo invece Josip Ilicic che non ha preso parte alla spedizione e sembra sempre più vicino al Milan.

Nonostante sia solo un’amichevole, l’Atalanta scenderà in campo per dimostrare ancora una volta di poter imporre il proprio gioco di fronte a una formazione organizzata in fase difensiva e pronta a pungere in contropiede.