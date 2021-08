E’ di due persone ustionate (un uomo e una donna) il bilancio dell’incendio avvenuto oggi pomeriggio, sabato 7 agosto, a Torino, in un alloggio di via Caboto, nel quartiere Crocetta, a Torino. Da quanto si apprende il rogo si sarebbe sviluppato al piano terra della palazzina. Al momento sono ancora in corso le operazione per lo spegnimento. … Leggi tutto L’articolo Incendio in…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it