Basta un gol di Immobile per permettere alla Lazio di battere il Twente a 14 giorni dall’esordio in campionato. Ha stupito la scelta di mister Sarri di non schierare Luis Alberto dall’inizio preferendogli Akpa Akpro, a sua volta sostituito all’intervallo per infortunio.

Lo spagnolo non è entrato nemmeno nella ripresa, ma dietro questa scelta non ci sono motivi tecnici o disciplinari. Il Mago infatti, non ha giocato per un affaticamento muscolare.

