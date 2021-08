Le previsioni del tempo per il weekend di Bergamo curate da Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un’ampia area di bassa pressione posizionata sul Regno Unito trasporta fresche e umide correnti atlantiche sull’Europa centrale che tra sabato e domenica sfioreranno il nord Italia, portando un aumento dell’instabilità specie sui rilievi, mentre sul Mediterraneo persiste un’area di alta pressione. Con l’inizio della prossima settimana alta pressione in rinforzo sull’Europa meridionale, con tempo più stabile e più caldo anche sulla Lombardia.

Sabato 7 agosto 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso su Prealpi e settori di pianura occidentali con locali piovaschi possibili su varesotto e comasco, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio e in serata cielo nuvoloso su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana occidentale con rovesci o temporali principalmente tra alto varesotto, alto lario e ValChiavenna. Altrove alternanza di annuvolamenti e schiarite, con brevi piovaschi sparsi possibili nel tardo pomeriggio.

Temperature: Minime in lieve aumento (17/20°C), massime stazionarie o in lieve calo (27/30°C).

Domenica 8 agosto 2021

Tempo Previsto: In mattinata nuvolosità diffusa su Alpi, Prealpi e alte pianure con qualche rovescio sparso sui settori Alpi e Prealpini centro-orientali in graduale esaurimento, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nuvolosità sparsa su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali, altrove annuvolamenti alternati a schiarite con brevi ed isolati rovesci possibili a ridosso della fascia pedemontana. In serata tempo in miglioramento su tutti i settori.

Temperature: Minime in lieve aumento (19/22°C), massime in lieve aumento (28/31°C).

Lunedì 9 agosto 2021

Tempo Previsto: In mattinata annuvolamenti sparsi tra Prealpi e alta pianura in graduale dissolvimento, bel tempo altrove. Nel pomeriggio sviluppo di qualche rovescio o temporale sparso su Alpi e Prealpi, poco nuvoloso altrove. In serata bel tempo ovunque.

Temperature: Minime stazionarie (18/21°C), massime in lieve aumento (29/32°C).