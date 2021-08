Solo lo scorso 4 agosto, in Puglia, nei Pronto Soccorso sono stati registrati 3.040 accessi – di cui 3% rossi, 13% arancioni, 12% azzurri, 68% verdi e 4% bianchi – con un incremento di circa 700 ingressi rispetto al 26 luglio. Dati allarmanti che hanno portato il governatore Michele Emiliano a emanare con urgenza un’ordinanza che impone ai direttori generali delle aziende sanitarie locali di reperire e reclutare quanta più forza lavoro possibile: medici di famiglia, guardie mediche o professionisti in pensione, l’obiettivo è dare man forte ai lavoratori all’interno dei Pronto Soccorso.

L’aumento registrato nell’ultima settimana – riconducibile all’alto numero di turisti, alla pandemia e certamente agli interventi richiesti a causa dell’emergenza caldo – impone quindi di muoversi, e in fretta, per non mandare i Pronto Soccorso al collasso.

Ai nuovi arrivi saranno destinate le cosiddette zona pre-filtro per la valutazione dei casi meno gravi e quindi con codici classificati in ingresso bianco o verde. I Direttori delle Unità Operative degli Ospedali pugliesi dovranno inoltre garantire la massima disponibilità di posti letto necessari alla gestione dei ricoveri in emergenza da Pronto Soccorso. La decorrenza è immediata. Il termine, invece, è fissato per il 31 agosto.

L’articolo Pronto Soccorso in Puglia, impennata di accessi: Emiliano firma ordinanza per reclutare forza lavoro – VIDEO proviene da Telebari.