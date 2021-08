Ritiro Marienfeld, giorno 6: ecco il report delle sedute di allenamento della nuova Lazio targata Maurizio Sarri

Seduta mattutina, breve seduta tattica prima della partenza

AGGIORNAMENTO ORE 10.50 – La squadra sta per salire sul pullman che la porterà in Olanda. Previsto il pranzo tutti insieme dopo l’arrivo e poi ci si preparerà all’amichevole contro il Twente.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 – Breve seduta tattica per la squadra agli ordini di Maurizio Sarri: i giocatori biancocelesti hanno provato gli schemi che saranno utilizzati nella gara di questa sera.

Inizia il sesto giorno del ritiro di Marienfeld per la Lazio. I biancocelesti oggi si dirigeranno in Olanda per sfidare il Twente nella quarta amichevole di questo precampionato. Prima, però, sul campo del Klosterpforte il gruppo svolgerà una breve seduta tattica per provare gli schemi del match di stasera.

