In riferimento alle decisioni assunte giovedì 5 agosto dal Consiglio dei Ministri, in particolare sul protocollo d’intesa tra le organizzazioni rappresentative delle farmacie, Ministero della Salute e Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, in merito ai prezzi calmierati per l’esecuzione dei tamponi rapidi, Federfarma Bergamo, sentiti i propri associati in via informale, invita le farmacie bergamasche a dare una pronta risposta agli impegni assunti a livello nazionale, in attesa di indicazioni di livello regionale.

“Pertanto, ferma restando la piena autonomia di ogni farmacia, le invita ad adottare da subito, per i tamponi antigenici rapidi, i prezzi calmierati stabiliti a livello nazionale e validi fino al 30 settembre prossimo – si legge in una nota firmata da Ernesto De Amici, presidente dei farmacisti di Bergamo e Giovanni Petrosillo, presidente Federfarma Bergamo -. Per quanto riguarda i soggetti minori, saranno rispettate, ove ricorrano, le condizioni di miglior favore previste dagli accordi regionali in essere, tenendo tuttavia conto che nei casi di minori non compresi negli accordi regionali, non si potranno applicare i dispositivi del protocollo d’intesa. (7 euro a tampone a carico di Regione Lombardia per la fascia d’età 12-18 anni), fino al ricevimento delle relative precisazioni regionali. Le farmacie bergamasche, nel rispetto degli impegni assunti nei confronti delle istituzioni in un momento di difficoltà del paese, confermano ancora una volta come la loro priorità è porsi a fianco dei loro cittadini”.