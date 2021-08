Twente Lazio, biancocelesti in vantaggio all’intervallo grazie al gol di Ciro Immobile su assist di Milinkovic

Twente e Lazio scendono in campo al De Grolsch Veste Stadium per l’amichevole più impegnativa del precampionato biancoceleste. Ai ragazzi di Sarri però non tremano le gambe e dopo 3 minuti passano in vantaggio grazie al diagonale di Immobile, servito da Milinkovic che premia il taglio profondo del centravanti.

Il video del gol di Ciro.

