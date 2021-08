Twente Lazio, Akpa Akpro sostituito all’intervallo per infortunio. Nel primo tempo l’ivoriano era stato colpito alla coscia

È durata 45 minuti Twente Lazio per Akpa Akpro, sostituito da Sarri all’intervallo, che ha lanciato Andrè Anderson.

Non una bocciatura per l’ivoriano, bensì un infortunio rimediato nel corso della prima frazione. Nel tentativo di sgusciare palla al piede, Akpa è stato colpito duro alla coscia, chiedendo dapprima il cambio salvo poi fare cenno di riuscire a proseguire. Il tecnico però ha preferito non rischiare.

