Twente Lazio, Luis Alberto resta a guardare dalla panchina per tutta la durata del match. I motivi dell’esclusione sono per ora ignoti

La Lazio batte il Twente grazie al gol di Ciro Immobile dopo 3 minuti su assist di Milinkovic. Una boccata di ottimismo per i biancocelesti dopo il pareggio contro il Meppen. Sarri schiera Akpa Akpro, Leiva e Milinkovic a centrocampo, solo panchina per Luis Alberto.

Il Mago però non fa ingresso in campo nemmeno nella ripresa, restando a guardare i compagni per tutti e 90 minuti. Non è ancora chiaro se per scelta tecnica o per un problema fisico.

L’articolo Twente Lazio, Luis Alberto resta a guardare. Panchina per 90 minuti proviene da Lazio News 24.