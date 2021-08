Irpiniatimes.it

Alle ore 15.00 di oggi otto agosto, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino è intervenuta in località Ponte Zeza nel Comune di Santa Paolina, per contrastare le fiamme che interessavano boscaglia e macchia mediterranea, segnalate dagli abitanti della zona.

La squadra giunta sul posto, si è trovata di fronte ad uno scenario complesso, infatti da un lato le fiamme coinvolgevano terreni incolti lambendo numerose vigne, dall’altro le stesse a causa del forte vento e delle alte temperature, si spostavano rapidamente coinvolgendo un boschetto ed un traliccio dell’alta tensione.

La squadra del Comando è riuscita salvaguardare tutte le abitazioni della zona che rischiavano di essere coinvolte.

La nuvola di fumo è stata visibile sin da Avellino.

Sul posto hanno operato tre squadre dei Vigili del Fuoco. In supporto alla squadra intervenuta sono arrivate altre due autobotti.

L’articolo Brucia l’Irpinia, boscaglia e macchia mediterranea in fiamme a Santa Paolina proviene da irpiniatimes.