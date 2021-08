Queste le parole di mister Piero Braglia nel post gara di Terni: “A questi ragazzi non posso dire niente. La prestazione è stata buona -ha affermato – .Dispiace poi per come è finita, anche se ai rigori ci sta tutto al contrario di tutto. Da un certo punto di vista dobbiamo essere contenti. Dispiace per il risultato, andare avanti sarebbe stata una soddisfazione per la società e anche per noi”.