TERNANA-AVELLINO: 4-3 (c.d.r)

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (35’ st Capone), Boben, Kontek, Salzano; Agazzi (1’ pts Celli), Proietti (12’ st Pettinari); Peralta (35’ st Sorensen), Falletti (31’ st Mazzocchi), Furlan; Vantaggiato (12’ st Paghera). A disp: Casadei, Morlupo, Russo, Onesti. All.: Lucarelli.

Avellino (3-5-1-1): Forte; L. Silvestri, Dossena, Scogliamiglio; Ciancio (1’ pts Rizzo), Carriero (34’ st Matera), Aloi, D’Angelo (22’ st Maniero), Mignanelli (12’ st Tito); Mastalli (22’ st De Francesco), Bernardotto (12’ st Plescia). A disp: Pane, Pizzella, Sbraga, Miceli, Messina. All.: Braglia.

Arbtiro: Baroni della sezione di Firenze. Assistenti: Barone e Yoshikawa della sezione di Roma 1. Quarto ufficiale: Feliciani della sezione di Teramo.

MARCATORI: 25′ pt D’Angelo, 17 st Falletti

Note: ammoniti: Mignanelli, Aloi (A); Proietti (T). Angoli: 0-1

Mister Braglia nel primo impegno ufficiale della stagione schiera l’Avellino con il 3-5-1-1. Forte in porta, difesa a tre con Luigi Silvestri, Dossena e Scognamiglio. In mediana da destra verso sinistra Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo, Mignanelli. Mastalli alle spalle di Bernardotto.

LA GARA – L’Avellino è privo di Marco Silvestri squalificato ed in lista di sbarco e dell’attaccante Santaniello. La punta di Gragnano è in cerca di una nuova sistemazione. Infatti, l’attaccante non rientra più nei piani tecnici dell’allenatore di Grosseto.

Al 15′ Bernardotto sfiora il gol su suggerimento di Aloi. Sette minuti dopo un super Luigi Silvestri salva su Peralta. Al 25′ vantaggio dell’Avellino con D’Angelo su suggerimento di Carriero. Il centrocampista segna dai 20 metri. Al 33′ Iannarilli con un intervento super salva su Carriero. Al 38′ Bernardotto ci prova, ma il pallone termina sul fondo. Nel finale ci prova Falletti senza fortuna. I biancoverdi chiudono la prima frazione meritatamente in vantaggio.

SECONDO TEMPO – Forte nei minuti iniziali si oppone prima a Falletti e poi a Vantaggiato. Al 17′ i padroni di casa pareggiano con Falletti tra le proteste dei difensori biancoverdi, per una presunta posizione irregolare dell’attaccante in forza agli umbri. L’assistente aveva segnalato il fuorigioco. Nel finale fallo di Kontek su Plescia, il difensore viene espulso con le fere in dieci. Terminano 1 a 1.

SUPPLEMENTARI – Al 7′ Iannarilli si oppone a Plescia. Tre minuti dopo è Matera a colpire la traversa. Non ci sono altre emozioni. Si va ai calci di rigore. L’arbitro poco prima della fine non ha segnalato un fallo di mano di Soresen.

RIGORI – Gol di Plescia 2 a 1, Forte si oppone a Paghera, gol di Aloi 3 a 1 Avellino. Una serie di rigori sbagliati da un lato e dall’altro, con i lupi che ad un certo punto hanno assaporato il successo, ma finisce 4-3 per i padroni di casa con Furlan che realizza il gol decisivo. Buona prova dei biancoverdi che escono fuori a testa alta.